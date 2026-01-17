Sampdoria: arriva l'ufficialità. Viti è blucerchiato

Continua la campagna rafforzamento della Sampdoria. Adesso arriva anche l'ufficialità in merito all'ingaggio del difensore Mattia Vita, leva 2002 il cui cartellino è di proprietà del Nizza ma in questa stagione tesserato per la Fiorentina. Viti si trasferisce in Liguria con la formula del prestito. Un innesto di spessore, considerando l'esperienza già maturata in serie A con Empoli, Sassuolo e Fiorentina, e l'esordio in under 21. Il pacchetto arretrato era proprio quello che necessitava dei maggior interventi e, dopo il giovane Palma, ecco un'altra promessa, già pronta per recitare un ruolo da protagonista nel palcoscenico della serie B.

