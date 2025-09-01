Sampdoria, arriva Hadžikadunic: innesto last minute per la difesa

A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, la Sampdoria mette a segno un'operazione in extremis per rafforzare la retroguardia. Il club blucerchiato ha raggiunto l’intesa per l’acquisto del difensore bosniaco Dennis Hadžikadunic (a destra nella foto), che lascia il Rostov e si prepara a iniziare una nuova avventura in Italia.

Il centrale classe 1998, che in primavera è stato operato a una caviglia chiudendo anzitempo la stagione, arriva a Genova con l’obiettivo di dare solidità al reparto arretrato e mettere al servizio della squadra la sua esperienza internazionale.

L’operazione è stata definita nelle ultime ore utili della sessione di mercato. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto valido fino al 2027 e raggiungerà da subito i nuovi compagni per iniziare la preparazione agli ordini dello staff tecnico.

