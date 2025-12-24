Sampdoria, anticipi e posticipi sino a marzo: derby con lo Spezia sabato 31 gennaio alle ore 19,30
di Redazione
La Lega calcio di Serie B ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla prima settimana di marzo 2026. Ecco il calendario completo della Sampdoria con date e orari. Nell'elenco, a partire da gennaio, sono comprese anche le partite che erano già state annunciate.
Avellino-Sampdoria sabato 10 gennaio ore 15
Sampdoria-Entella venerdì 16 gennaio ore 20.30
Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio ore 17.15
Sampdoria-Spezia sabato 31 gennaio ore 19.30
Modena-Sampdoria sabato 7 febbraio ore 15
Sampdoria-Palermo martedì 10 febbraio ore 19
Sampdoria-Padova sabato 14 febbraio ore 15
Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio ore 15
Sampdoria-Bari venerdì 27 febbraio ore 21
Stabia-Sampdoria mercoledì 4 marzo ore 20
Frosinone-Sampdoria domenica 8 marzo ore 15
