Sampdoria, anche Osti in ritiro con la squadra. Arrivato Rincon, Bonazzoli non si allena

Domani invece arriveranno Bereszynski e Thorsby. Banca Ifis si conferma per il secondo anno main sponsor

Dopo l'arrivo del direttore sportivo Daniele Faggiano, oggi ha raggiunto la squadra anche il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti. Entrambi hanno assistito all'allenamento del pomeriggio parlottando a lungo.

Alle 18 è arrivato Thomas Rincon che ha goduto di qualche giorno di vacanza in più. Domani invece arriveranno Bereszynski e Thorsby con quest'ultimo però destinato a lasciare la squadra blucerchiata. L'offerta della Salernitana è piacita alla Sampdoria così come quella dell'Union Berlino: ora l'ultima parola spetta al giocatore.

Niente allenamento per Bonazzoli ormai in procinto di passare alla Salernitana.

Intanto Banca Ifis si conferma per il secondo anno main sponsor per la stagione sportiva 2022/23. L’Istituto accompagnerà la squadra blucerchiata nelle partite del prossimo campionato di Serie A e della Coppa Italia e sarà al fianco della Sampdoria Women, la prima squadra femminile al suo secondo anno in massima divisione.