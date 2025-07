Sampdoria, amichevole di lusso: ritorno a Derby a 28 anni dalla sfida al County di Eranio

Tra le amichevoli estive, spicca il curioso ritorno della Sampdoria al “Derby” – non quello italiano, ma il match con il Derby County, che per la squadra blucerchiata evoca una suggestione storica. Era infatti il 4 agosto 1997, quando la Samp, guidata dal “Flaco” Luis Cesar Menotti, fu ospite d’onore all’inaugurazione del nuovo Pride Park Stadium di Derby County – inaugurato il 18 luglio 1997 – con una gara amichevole che terminò 1-0 per gli ospiti, grazie a un gol di Vincenzo Montella. Il Derby County, in quell’anno, militava in Premier League.

Per rafforzare il legame tra le due società, quest’estate la Sampdoria è stata invitata nuovamente dal Derby County – oggi impegnato nella Championship, la seconda divisione inglese – a recarsi in Inghilterra nei primi giorni di agosto, subito dopo il ritiro di Pontedilegno. Non si esclude che sia stato il nuovo plenipotenziario doriano Nathan Walker a tessere i contatti per l’amichevole estiva.

Nel cuore di quegli anni – tra 1997 e 2001 – a Derby giocava Stefano Eranio, ex nazionale italiano approdato dal Milan durante la stagione d’esordio del Pride Park. Proprio Eranio, oggi opinionista di Telenord, vanta un primato: fu lui a segnare il primo gol in gara ufficiale nel nuovo stadio, il 30 agosto 1997 contro il Barnsley.

