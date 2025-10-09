Sampdoria, allarme Abildgaard: in dubbio per la sfida con la Virtus Entella

La Sampdoria rischia di perdere Oliver Abildgaard per la prossima sfida di campionato contro la Virtus Entella (17 ottobre). Il centrocampista danese ha rimediato una distorsione alla caviglia e sta seguendo un piano personalizzato di recupero.

Dopo l'ottima prestazione contro il Pescara, Abildgaard ha accusato dolore e, a Bogliasco, si è limitato a un lavoro in palestra. Lo staff medico monitora la situazione giorno per giorno, sperando di rimetterlo in campo in tempo.

Donati, nel frattempo, valuta le alternative: tra queste Liam Henderson, pronto a subentrare se il danese non dovesse recuperare.

