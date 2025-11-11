Sampdoria, Albisetti: "Situazione finanziaria critica, serve un investitore àncora da 100 milioni"
di m.m.
L'esperto: "Altro che azionariato popolare alla genovese, la società dovrà essere ricapitalizzata in maniera importante"
"La situazione finanziaria della Sampdoria - parallelamente a quella sportiva - si prospetta critica per la Sampdoria che dovrà essere ricapitalizzata in maniera importante. Alla luce di quanto accaduto la scorsa estate, quando è stata garantita la continuità aziendale ma non sono stati compiuti investimenti, la volontà dell'attuale azionista di maggioranza è piuttosto chiara. Tuttavia non esistono a mio parere i tempi tecnici per un cambio di proprietà e l'unica soluzione è un investitore àncora disposto a metterci 100 milioni, altro che l'azionariato popolare alla genovese di cui ho sentito parlare, non basterebbe a salvare il club dal default".
Lo ha detto a Forever Samp l'esperto di finanza e docente di economia Roberto Albisetti, di cui vi proponiamo l'intervento integrale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, Foti chiede scusa: "La paura nel primo tempo responsabilità dello staff tecnico"
09/11/2025
di Simone Galdi
Sampdoria: "Manfredi vergogna", striscione appeso nottetempo alla vetrina del Point in via Venti
06/11/2025
di Redazione