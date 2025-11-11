Sampdoria, Albisetti: "Situazione finanziaria critica, serve un investitore àncora da 100 milioni"

"La situazione finanziaria della Sampdoria - parallelamente a quella sportiva - si prospetta critica per la Sampdoria che dovrà essere ricapitalizzata in maniera importante. Alla luce di quanto accaduto la scorsa estate, quando è stata garantita la continuità aziendale ma non sono stati compiuti investimenti, la volontà dell'attuale azionista di maggioranza è piuttosto chiara. Tuttavia non esistono a mio parere i tempi tecnici per un cambio di proprietà e l'unica soluzione è un investitore àncora disposto a metterci 100 milioni, altro che l'azionariato popolare alla genovese di cui ho sentito parlare, non basterebbe a salvare il club dal default".

Lo ha detto a Forever Samp l'esperto di finanza e docente di economia Roberto Albisetti, di cui vi proponiamo l'intervento integrale.

