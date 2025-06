Sampdoria, Albisetti: "Manfredi sa di finanza, ma il calcio non è il suo mondo. Tey può essere "diluito"..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non possiamo dimenticare che l'avvocato Romei per anni ha fatto parte di un Cda, quello della comica e tragica gestione Ferrero, che nella Sampdoria ha avuto sviste impressionanti. Tra quelle persone e il dottor Manfredi a livello di gestione societaria sicuramente Manfredi ne sa molto di più. Semmai ha avuto poco tempo per organizzare una strategia e in più ha commesso marchiani errori di presunzione, sottovalutando l'importanza della localizzazione, ovvero il fatto di entrare in un ambiente nuovo che non conosceva. Manfredi sa il fatto suo in tema di finanza, società e di amministrazione, evidentemente il calcio non è il suo mondo. Per quanto riguarda gli accordi con il Tribunale, di lì non si scappa: o si paga o si paga. Non credo possano essere concesse dilazioni al piano. Il futuro? I fondi che investono nel calcio non sono borsistici ma di private equity, certamente non accettano di perdere 100 milioni in 18 mesi, ma a Joseph Tey, se è lui il referente, il rischio anche di una retrocessione in serie C, magari calcolato al 5%, sarà stato prospettato dal gestore Manfredi, che non a caso ha sempre parlato di un orizzonte temporale di cinque anni. Il rischio di partenza che questi Fondi si assumono è in genere molto alto. Quello che può accadere - e lo sto ribadendo da alcune settimane - è che direttamente in Sampdoria possa entrare qualcun altro che diluisca gli attuali azionisti per aumentare il capitale e ciò indirettamente vorrebbe dire che Tey accetta una perdita parziale dell'investimento".

Lo ha detto Roberto Albisetti* al Derby del Lunedì, in onda su Telenord. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

*Roberto Albisetti ha lavorato in Sace con Mario Draghi, alla Banca Mondiale di Washington, è consulente aziendale, esperto di finanza, docente di economia all'Università e membro di consigli di amministrazione. E' tifoso sampdoriano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.