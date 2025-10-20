Sampdoria, Albisetti: "Come è cambiata la struttura di controllo della società"

"La struttura di controllo della Sampdoria è cambiata. Si tratta di una struttura complessa, perché complessa è stata l'opera di ristrutturazione finanziaria effettuata dalla nuova proprietà per scongiurare il fallimento e in questo Manfredi e i suoi soci sono riusciti. Ma non sono stati capaci di mettere insieme una struttura professionale calcistica capace di produrre risultati".

Lo ha spiegato a Forever Samp, in onda su Telenord, Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.





