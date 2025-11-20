Sampdoria, Albisetti: "Bilancio del club regolarmente certificato da società di revisione contabile"

"Il bilancio della Sampdoria è certificato da una società di revisione contabile - Bdo - e non solo sottoposto a certificazione legale come ho erroneamente affermato nel corso dell'ultima puntata di Forever Samp. Lo sbaglio è stato commesso in buona fede poiché nella parte di bilancio in mio possesso e analizzata mancava la relazione attestante la revisione. Ci tengo a sottolineare che mai ho fatto riferimenti in quella o in altre sedi a presunti aggiustamenti contabili, come testimoniano le mie parole. Allo stesso modo tengo a precisare l'esistenza della precisa e puntuale revisione contabile".

Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia, nel corso di Tgn Calcio, in onda su Telenord. Ecco il suo intervento, che andrà in onda anche domenica sera nel corso di Forever Samp.

