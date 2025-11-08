Sampdoria a Venezia in cerca di riscatto: le formazioni, Telenord in diretta dalle 19
Le defezioni in extremis di Pafundi e Ricci lasciano Gregucci e Foti in assoluta emergenza
La Sampdoria si presenta a Venezia con l’obiettivo di invertire la rotta e lasciare l’ultimo posto in classifica, posizione dovuta al pari dello Spezia con il Bari. La squadra blucerchiata affronta la trasferta con diverse assenze cruciali: durante la rifinitura di ieri a Veronello, Pafundi e Ricci hanno dovuto fermarsi, complicando i piani di formazione dopo tre giorni di ritiro anticipato in Veneto.
Gregucci e Foti avranno il loro daffare per allestire l'undici. A centrocampo, è probabile l’ingresso di Ferri al posto di Ricci, anche se resta da decidere chi tra il francese e Henderson agirà come centromediano. In attacco, invece, Coda e Cuni dovrebbero partire titolari, mentre tra i difensori rientrano Depaoli a destra e Ferrari. Al momento, restano fuori Cherubini e Barak, entrambi parsi sottotono nella partita con il Mantova.
La trasferta è segnata anche dalle limitazioni per i tifosi (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria): a causa dei disordini verificatisi tre settimane fa a Chiavari dopo il match con l’Entella, ai residenti in provincia di Genova è stato vietato seguire la squadra a Venezia.
Telenord è in diretta dalle 19 con 'Stadio Goal', condotto da Emanuela Guerra con Giorgia La Cavera e il rodato staff di commentatori.
Probabili formazioni:
Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Hainut; Busio; Yeboah, Adorante. All. Stroppa.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Riccio; Depaoli, Henderson, Ferri, Benedetti, Ioannou; Cherubini, Coda. All. Gregucci.
Arbitro: Allegretta di Molfetta.
