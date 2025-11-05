Sampdoria a lezione dall'arbitro Ghersini e poi in ritiro con la scorta

Con il gruppo si sono allenati anche Depaoli e Alex Ferrari. Lavori differenziati di recupero per Altare, Pedrola e Ravaglia e terapie per Abildgaard, Malagrida e Narro che sono rimasti a Genova mentre il resto della squadra è poi partita per il ritiro di Veronello. Il pullman blucerchiato è stato accompagnato sino al casello autostradale da una nutrita scorta dei Carabinieri per il timore di qualche gesto "offensivo" da parte di minoranze di tifosi.

In precedenza si era svolto il tradizionale incontro di aggiornamento con un membro della CAN: l’arbitro Davide Ghersini della sezione AIA di Genova aveva spiegato a squadra e staff le novità riguardo le normative del regolamento e le relative interpretazioni.

Domani primo allenamento nel centro sportivo veneto, dove la Samp resterà sino a sabato prima di trasferirsi al "Penzo" di Venezia dove alle 19,30 è in programma la sfida con i lagunari.

