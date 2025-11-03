Sampdoria, Gregucci: "Adesso basta parlare. Ci vuole la bava alla bocca”

La Sampdoria crolla a Marassi contro il Mantova venendo scavalcata in classifica proprio dalla squadra di Possanzini e ora è ultima insieme allo Spezia. Mister Angelo Gregucci non ha utilizzato mezzi termini nel post gara per analizzare la sconfitta della Sampdoria contro il Mantova, ieri sera al “Ferraris”. Il tecnico blucerchiato non ha cercato attenuanti e ha messo nel mirino soprattutto l’atteggiamento della squadra, apparsa spenta nella ripresa.

“Nel primo tempo abbiamo provato a fare la partita, a pressare una squadra che palleggia bene, ma siamo mancati nella finalizzazione – ha detto Gregucci –. Nel secondo tempo ci siamo sfaldati, abbiamo avuto anche difficoltà atletiche. Tre partite in una settimana non possono essere un alibi, le giocano anche gli altri. L’unica via è lavorare di più e con più determinazione.

Nel secondo tempo dovevamo riconoscere la difficoltà e compattarci. Ci vuole la bava alla bocca. Parlare non serve più, basta parlare. Questa è la Serie B: a fine partita non dai la mano a Modric dicendo ‘forse è più forte’; è un campionato dove devi essere sempre solido, dove serve la voglia di non prendere gol in certe situazioni. Dovremo lavorare sulla testa. Sperando che, se ti comporti così, tempi migliori arriveranno"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.