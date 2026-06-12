Alef, l'ambulatorio odontoiatrico per chi non può permettersi cure a Genova

Alef è l'associazione che ha creato e gestisce l'ambulatorio odontoiatrico solidale in via Casaregis 8 (la prima struttura venne aperta a Sampierdarena). L'ambulatorio fornisce i suoi servizi gratuitamente a persone in grave difficoltà economica. I pazienti possono accedere su invio dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Genova (Ambiti Territoriali Sociali o Ufficio Cittadini Senza Territorio) e dei servizi educativi che collaborano alla presa in carico con il Comune di Genova e tramite i Centri di Ascolto Vicariali di Caritas. Possono accedere all’ambulatorio anche le persone inviate dalla Comunità di S.Egidio, dall’Associazione S.Marcellino, dalla Diaconia Valdese (Corridoi Umanitari), dai Centri Antiviolenza cittadini e da altri Enti del Settore che si occupano di sostenere le persone con fragilità o in condizione economica precaria.

I servizi riguardano la cura delle patologie medico-odontoiatriche d’urgenza (estrazioni, carie, igiene orale) ed inoltre vengono eseguite in ambulatorio radiografie, impronte per protesi, riparazioni di protesi esistenti, terapie canalari, oltre a promuovere la prevenzione della salute dentale.

L’inaugurazione del nuovo ambulatorio di via Casaregis è stata possibile grazie alla generosità della famiglia Monteventi, odontoiatri da generazioni, che hanno voluto concedere uno dei loro ambulatori alla Alef, ad uso completamente gratuito, chiamando alcuni degli amici professionisti in pensione, per coinvolgerli nell’iniziativa.

Presidente di Alef è il radiologo Carlo Alberto Melani, il direttore sanitario l'odontoiatra Marco Bonelli Bassano che è venuto a Salute Sanità, negli studi di Telenord, a parlare di questa importante associazione composta da volontari.

Ecco la video puntata integrale in onda su Telenord e teleord.it.

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