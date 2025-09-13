Salone Nautico di Genova, modifiche alla viabilità: da lunedì 15 settembre scatteranno provvedimenti

Il Salone Nautico Internazionale porta con sé importanti cambiamenti alla viabilità genovese. Da lunedì 15 settembre alle 6 fino a giovedì 25 settembre alle 23.59 – e comunque fino a cessate esigenze – scatteranno divieti di transito, limitazioni alla sosta e deviazioni del trasporto pubblico nelle aree limitrofe al Waterfront di Levante.

Dalle 6 di lunedì 15 settembre alle 23.59 di giovedì 25 settembre e comunque fino a cessate esigenze:

Corso Marconi – Vietato il transito veicolare nella carreggiata lato mare, direzione levante, tra la rotatoria 9 novembre 1989 e l’intersezione con via Casaregis (esclusa), con accesso garantito solo ai mezzi autorizzati e a quelli diretti ai piazzali interni. Previsto anche l’obbligo di svolta a destra in piazza Rossetti e divieti di sosta con rimozione forzata.

Piazza Caricamento – In via straordinaria taxi e NCC potranno transitare nei tratti pedonali di Caricamento e Raibetta, con velocità ridotta per garantire la sicurezza dei pedoni.

Dalle 7 di mercoledì 17 settembre alle 23.59 di martedì 23 settembre:

Piste ciclabili – Dal 17 al 23 settembre potrà essere sospesa la ciclabile di viale Brigate Partigiane e viale Brigata Bisagno, in entrambe le direzioni, se le condizioni di traffico lo richiederanno.

Soste e parcheggi – Numerosi divieti in viale Brigate Partigiane, piazza Rossetti e corso Saffi, con nuove aree dedicate a taxi, bus e navette. Previsti stalli aggiuntivi in Blu Area e deroghe per i residenti Foce. Per i camper, tariffa dedicata da 18 euro nelle aree Genova Parcheggi.

Trasporto pubblico – Le linee 31 e 607 saranno deviate: i bus diretti a levante transiteranno su via Barabino, galleria Mameli, via Piave e corso Italia, prima di riprendere i percorsi regolari. Nessuna modifica invece per i tragitti in direzione ponente.

