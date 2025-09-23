Salone Nautico 2025 chiude in crescita: oltre 124 mila visitatori. Bucci: "Diventi il primo al mondo"

Si è conclusa con numeri in crescita la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, che ha registrato 124.248 visitatori, segnando un incremento del 2,82% rispetto al 2024, quando erano stati 120.864.

Un risultato positivo, anche se – come sottolinea il presidente di Confindustria Nautica, Marco Formenti – ci sarebbe stato spazio per fare ancora meglio:

"Avremmo potuto superare i 130.000 ingressi, se non fosse stato per due giornate di sciopero, una delle quali ha coinvolto il trasporto pubblico, e per l’allerta meteo arancione che ha frenato gli arrivi nella giornata di lunedì".

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta: "Ho avuto una percezione ottima del Salone, forse addirittura migliore che negli altri anni, domenica si faticava a girare fra gli stand": questo il commento a caldo del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel giorno di chiusura del 65 esimo Salone Nautico Internazionale. "Oggi la nautica italiana è veramente la nostra carta d'identità, anzi passaporto addirittura perché parliamo di un livello mondiale, ed è per questo che insisto nel lanciare ancora la sfida, non soltanto a Confindustria Nautica e a quelli che lavorano nella nautica ma soprattutto a noi amministrazioni, per far sì che Genova diventi davvero il Salone Nautico numero uno al mondo".

