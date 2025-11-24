Salis visita la Gigi Ghirotti: "Infrastruttura di solidarietà fondamentale per chi soffre"

"La Fondazione Gigi Ghirotti rappresenta quell’infrastruttura di solidarietà che regge Genova: discreta, silenziosa, ma fondamentale per chi soffre". Lo ha detto oggi la sindaca di Genova, Silvia Salis, al termine della visita all’hospice della Fondazione Gigi Ghirotti in via Montallegro, ad Albaro.

La sindaca ha sottolineato l’importanza della struttura, che ogni anno assiste oltre duemila famiglie a domicilio e gestisce più di settecento ricoveri tra Albaro e Bolzaneto, offrendo un contributo concreto al sistema sanitario cittadino.

"Realtà come questa mi rendono ancora più orgogliosa di rappresentare Genova – ha aggiunto Salis –. Al professor Franco Henriquet va tutta la mia riconoscenza e ammirazione: dedicarsi agli altri con umanità e senza clamore è ciò che cambia davvero la storia del Paese".

La visita ha avuto anche un momento personale per la sindaca: "Visitare la Gigi Ghirotti mi ha riportato alla mente mio padre – ha raccontato –. Era un uomo convintamente di sinistra e ateo, ma mi diceva sempre che, se ci fossero santi sulla terra, sarebbero persone come il professor Henriquet".

