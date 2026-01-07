Salis: "Modello Genova vincente anche su scala nazionale, no alle primarie per il candidato premier perché divisive"

Silvia Salis ribadisce la volontà di restare sindaca di Genova fino al 2030, ma allo stesso tempo rilancia il suo profilo nazionale proponendo una ricetta politica che guarda ben oltre i confini cittadini. "Il modello Genova anche per il campo progressista nazionale" è il messaggio che affida ancora una volta al pubblico della prima serata televisiva, con un intervento a In Onda su La7.

Quando il discorso si sposta sulla politica nazionale, la sindaca di Genova sottolinea: "Si può vincere eccome. Basta seguire il modello Genova e stare uniti. Cercare un programma e gli elettori ci premiano". Netta anche la sua posizione contro le primarie, ritenute controproducenti nell’attuale contesto politico: "In questa fase storica sono divisive. Non avrebbero senso e del resto il centro destra non le fa, perché sarebbero divisive anche per loro".

Nel corso della trasmissione, Salis interviene anche sul caso che ha coinvolto Elly Schlein, attaccata dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza con un fotomontaggio che la ritraeva nei panni della Befana. "Un attacco volgare, indegno di chi rappresenta le istituzioni. Qualcosa di volgare che si commenta da solo. Chi fa il sindaco dovrebbe avere il senso del dovere morale oltre che istituzionale. In questo caso c’è stato una totale mancanza di rispetto. Credo che Di Piazza dovrebbe solamente vergognarsi".

