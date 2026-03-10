Genova, "La pace non può aspettare": flash mob davanti alla Prefettura

Flash mob a Genova davanti alla Prefettura “La pace non può aspettare” organizzato dalle associazioni che compongono il comitato “La via maestra”. I promotori del presidio invocano la pace per tutti i popoli, il cessate il fuoco in ogni conflitto, il rispetto del diritto internazionale. La diplomazia deve tornare a svolgere il proprio ruolo di mediazione perché sono le popolazioni, composte da donne, bambini e civili le prime a subire le conseguenze di guerre e repressioni. Ogni atto che mette in pericolo la vita dei civili, le operazioni militari e le ritorsioni che violano il diritto internazionale vanno immediatamente fermate.

La recrudescenza dei conflitti a livello globale impone una presa di coscienza collettiva che riporti al centro la vita delle persone e che imponga alla politica italiana e europea di adoperarsi per la prevenzione dei conflitti.

Contro la violenza della guerra e per la pace tra i popoli, il comitato, nato per difendere i valori della Costituzione italiana, i diritti e la pace, a livello genovese è composto da Arci, Cgil Genova, Anpi Genova, Legambiente, Music For Peace Udu Rete studenti medi Acli Liguria Coordinamento Democrazia Costituzionale, l’Europa che vogliamo, Libera Genova.

