Salerno, interventi da 2 milioni per migliorare servizi e accesso ai treni

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, per rendere più accessibile la stazione ferroviaria di Salerno.

Nel dettaglio, le opere hanno riguardato la pensilina del secondo marciapiede, con l’obiettivo di migliorare visibilità e sicurezza per i passeggeri. Il progetto di riqualificazione ha incluso la nuova impermeabilizzazione della copertura, il ripristino delle strutture in calcestruzzo e degli intonaci, l’installazione di un impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, il recupero dei pilastri in marmo e l’attivazione di nuovi sistemi di informazione al pubblico, sia sonori sia visivi. L’investimento complessivo ammonta a circa 2 milioni di euro.

Entro l’estate prenderanno inoltre il via i lavori di rifacimento dei marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente rialzati da 25 a 55 centimetri dal piano del ferro, così da consentire l’accesso a raso ai treni e facilitare l’autonomia delle persone a mobilità ridotta.

L’ammodernamento della stazione di Salerno rientra in un più ampio piano di interventi infrastrutturali promosso da Rete Ferroviaria Italiana per migliorare la qualità e l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni del Paese.

