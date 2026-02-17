Salerno, interventi da 2 milioni per migliorare servizi e accesso ai treni
di Redazione
Entro l’estate prenderanno inoltre il via i lavori di rifacimento dei marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente rialzati da 25 a 55 centimetri dal piano del ferro, così da consentire l’accesso a raso ai treni e facilitare l’autonom
Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, per rendere più accessibile la stazione ferroviaria di Salerno.
Nel dettaglio, le opere hanno riguardato la pensilina del secondo marciapiede, con l’obiettivo di migliorare visibilità e sicurezza per i passeggeri. Il progetto di riqualificazione ha incluso la nuova impermeabilizzazione della copertura, il ripristino delle strutture in calcestruzzo e degli intonaci, l’installazione di un impianto di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, il recupero dei pilastri in marmo e l’attivazione di nuovi sistemi di informazione al pubblico, sia sonori sia visivi. L’investimento complessivo ammonta a circa 2 milioni di euro.
Entro l’estate prenderanno inoltre il via i lavori di rifacimento dei marciapiedi dei binari 4 e 5, che saranno progressivamente rialzati da 25 a 55 centimetri dal piano del ferro, così da consentire l’accesso a raso ai treni e facilitare l’autonomia delle persone a mobilità ridotta.
L’ammodernamento della stazione di Salerno rientra in un più ampio piano di interventi infrastrutturali promosso da Rete Ferroviaria Italiana per migliorare la qualità e l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni del Paese.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Abruzzo, miglioramenti sulla linea Sulmona-L’Aquila: nuovi orari e fermate per i pendolari
13/02/2026
di Redazione
RFI apre alla valutazione della metropolitana di superficie Pesaro–Fano–Urbino–Vallefoglia
11/02/2026
di Redazione
Trenord: cresce l’uso del treno per il turismo e il tempo libero in Lombardia
10/02/2026
di Luca Pandimiglio
Linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia: via libera dal Governo francese alla convenzione con l'Italia
09/02/2026
di Luca Pandimiglio