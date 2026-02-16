Ferrovia Osoppo-Maniago: al via il recupero delle stazioni di Cornino e Bagni Anduins, Amirante punta su turismo e sviluppo locale

“La tratta Osoppo-Maniago racchiude grandi potenzialità e la sua valorizzazione, attraverso i treni storici e il recupero delle fermate di Cornino e Bagni Anduins, rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il turismo e sostenere l’economia locale”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, a margine di un incontro a Roma con la Fondazione Ferrovie dello Stato, volto a definire il rilancio delle due stazioni del territorio collinare.

Amirante ha sottolineato come l’Amministrazione regionale consideri questa linea, tutelata dalla legge 128 come ferrovia di elevato interesse storico e naturalistico, un volano strategico per lo sviluppo locale e la promozione di un modello di mobilità integrata. Durante il confronto sono state valutate diverse soluzioni progettuali, con particolare attenzione alla stazione di Cornino, per la quale è previsto l’avvio degli interventi già entro l’anno in corso.

“L’obiettivo è dare un segnale forte alla comunità, soprattutto in vista del cinquantesimo anniversario del terremoto. Il recupero della stazione assume infatti un profondo valore commemorativo e identitario, restituendo alla cittadinanza un patrimonio architettonico che fa parte della storia del Friuli”, ha aggiunto l’assessore.

L’Amministrazione regionale continuerà a collaborare con la Fondazione FS e i territori coinvolti per trasformare la tratta Osoppo-Maniago “in un asse centrale delle politiche di sviluppo sostenibile e valorizzazione culturale del territorio”, ha concluso Amirante.

