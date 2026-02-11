RFI apre alla valutazione della metropolitana di superficie Pesaro–Fano–Urbino–Vallefoglia

Rete Ferroviaria Italiana replica al sindaco Ucchielli e si mostra disponibile a prendere in valutazione, insieme alla Regione, la richiesta di studio di fattibilità per la realizzazione della metropolitana di superficie Pesaro–Fano–Fossombrone–Urbino –Vallefoglia

Il Sindaco della Città di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, rende noto tramite la pubblicazione di un post su Facebook – che nelle giornate precedenti Rete Ferroviaria Italiana ha fornito una risposta alla lettera inoltrata in precedenza dall’Amministrazione comunale, con cui si manifestava l'analisi di uno studio di fattibilità per la creazione di una metropolitana di superficie, o in alternativa un intervento di supporto per potenziare il sistema di trasporto su gomma, lungo l’asse Pesaro – Fano – Fossombrone – Urbino – Morciola – Montecchio (Vallefoglia) – Pesaro.

Nella risposta, Ferrovie dello Stato ha specificato che la linea ferroviaria Fano–Urbino, dismessa dal 2011 e classificata ad uso turistico dal 2022, è stata presa ad oggetto della questione a seguito della richiesta di riattivazione avanzata dalla Regione Marche. In questo senso, RFI ha progettato alternative finalizzate alla riattivazione ad uso commerciale e all’elettrificazione delle tratte Pergola–Fano–Urbino, nonché alla valorizzazione della tratta Fabriano–Pergola per finalità turistiche.

Il Sindaco Ucchielli ringrazia Ferrovie dello Stato per l’attenzione dimostrata e l’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco Baldelli, sottolineando come questo progetto possa essere per le vallate interessate un passo di svolta in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo economico, andando a migliorare la mobilità e riducendo in modo evidente il traffico veicolare sulle strade.

