Trenitalia, nel 2025 sono arrivati 108 nuovi treni. L'ad Strisciuglio: "Investiamo in treni più tecnologici e rispettosi dell'ambiente"

Spesi oltre un miliardo di euro, entro il 2027 consegnati altri 103 treni

Continua il rinnovo dei treni regionali di Trenitalia. Nel 2025 sono entrati in servizio 108 nuovi treni, grazie a un investimento di un miliardo di euro. L’obiettivo è migliorare il comfort, la puntualità e la sostenibilità del servizio per chi ogni giorno usa il treno per lavoro, studio o tempo libero.

Il piano di ammodernamento andrà avanti fino al 2027, quando saranno consegnati altri 103 treni. In questo modo la flotta arriverà a 1.081 convogli di nuova generazione in tutta Italia.

Nel corso del 2025 i nuovi treni sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale: 51 sono andati al Centro Italia, 25 al Nord e 32 al Sud e nelle Isole. Le consegne avvengono in accordo con Regioni e Province Autonome, che gestiscono il servizio ferroviario locale.

Oggi Trenitalia può contare su 978 treni moderni già in circolazione, frutto di un investimento complessivo di 7 miliardi di euro. Il risultato è una flotta sempre più giovane: a fine piano l’età media dei treni regionali italiani sarà inferiore ai dieci anni, la più bassa in Europa.

«Stiamo investendo in treni più confortevoli, tecnologici e rispettosi dell’ambiente», ha spiegato l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. «L’obiettivo è offrire un servizio migliore e avvicinare le persone ai territori in cui vivono e lavorano».

Il servizio Regionale di Trenitalia garantisce ogni giorno oltre 6.000 corse e trasporta più di 400 milioni di passeggeri all’anno. Accanto ai treni, ci sono anche circa 180 collegamenti integrati che uniscono ferro, autobus, navi e altri mezzi, permettendo di raggiungere più facilmente anche le zone meno servite.

