Trenitalia, nel 2025 sono arrivati 108 nuovi treni. L'ad Strisciuglio: "Investiamo in treni più tecnologici e rispettosi dell'ambiente"

Continua il rinnovo dei treni regionali di Trenitalia. Nel 2025 sono entrati in servizio 108 nuovi treni, grazie a un investimento di un miliardo di euro. L’obiettivo è migliorare il comfort, la puntualità e la sostenibilità del servizio per chi ogni giorno usa il treno per lavoro, studio o tempo libero.

Il piano di ammodernamento andrà avanti fino al 2027, quando saranno consegnati altri 103 treni. In questo modo la flotta arriverà a 1.081 convogli di nuova generazione in tutta Italia.

Nel corso del 2025 i nuovi treni sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale: 51 sono andati al Centro Italia, 25 al Nord e 32 al Sud e nelle Isole. Le consegne avvengono in accordo con Regioni e Province Autonome, che gestiscono il servizio ferroviario locale.

Oggi Trenitalia può contare su 978 treni moderni già in circolazione, frutto di un investimento complessivo di 7 miliardi di euro. Il risultato è una flotta sempre più giovane: a fine piano l’età media dei treni regionali italiani sarà inferiore ai dieci anni, la più bassa in Europa.

«Stiamo investendo in treni più confortevoli, tecnologici e rispettosi dell’ambiente», ha spiegato l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. «L’obiettivo è offrire un servizio migliore e avvicinare le persone ai territori in cui vivono e lavorano».

Il servizio Regionale di Trenitalia garantisce ogni giorno oltre 6.000 corse e trasporta più di 400 milioni di passeggeri all’anno. Accanto ai treni, ci sono anche circa 180 collegamenti integrati che uniscono ferro, autobus, navi e altri mezzi, permettendo di raggiungere più facilmente anche le zone meno servite.

