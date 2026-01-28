ANSFISA: 4 giorni di visita studio dei rappresentanti dell’Autorità Ferroviaria del Kosovo

Quattro giorni di Visita Studio presso ANSFISA dei rappresentanti dell’Autorità Ferroviaria del Kosovo con il progetto europeo TAIEX che assiste i paesi candidati all’ingresso nella UE. Per i kosovari programma di studio e apprendimento su sicurezza e interoperabilità.

Si è svolto dal 19 al 22 gennaio a Roma il bilaterale tra i vertici della Direzione Ferrovie di ANSFISA e una delegazione della RRA (Railway Regulatory Authority) del Kosovo, composta da sei persone, tra cui la Vicedirettrice Aggiunta e il Direttore del Dipartimento Sicurezza. Scopo dello scambio: formazione dei colleghi kosovari su procedure e buone pratiche che ANSFISA ormai ha sviluppato e consolidato da anni. In particolare, essendo il Kosovo direttamente interessato al progetto ambizioso di costruzione di una nuova linea ferroviaria che collegherà Pristina e Durazzo, obiettivo delle giornate di formazione è stato quello di apprendere quanto più possibile in tema di messa in servizio di sottosistemi di terra in conformità al 4° Pacchetto Ferroviario. È, infatti, nello spirito del progetto TAIEX, coordinato dal MIT, il supporto formativo offerto da paesi membri della UE verso paesi candidati, nel percorso di allineamento legislativo alla normativa UE di carattere tecnico.

Nei quattro giorni dedicati alla Visita Studio, la delegazione kosovara ha avuto l’opportunità sia di imparare, in via teorica, quali sono le procedure di certificazione e autorizzazione di ANSFISA e i compiti normativi e di supervisione, sia di sperimentare sul campo il saper fare. Numerose infatti le visite tecniche, come la visita al laboratorio ETCS di RFI, dove sono stati mostrati loro i simulatori del segnalamento AV di ultima generazione, le visite linea ed ispettiva tra Roma Termini e Albano Laziale con ingresso in cabina di guida, e infine, le visite alla vecchia Cabina di regia e alla Sala di Controllo del Traffico di Roma Termini, per mettere a confronto diretto il vecchio e il nuovo.

Numerose le domande e le curiosità dei colleghi kosovari su tutti gli argomenti esposti con presentazioni articolate dai Responsabili degli Uffici Tecnici della Direzione Ferrovie e palpabile l’opportunità di crescita per entrambe le delegazioni in termini di scambio e confronto. Un risultato concreto, dunque, nella direzione giusta di un percorso ancora lungo e incerto ma ormai tracciato e foriero di ulteriore collaborazione nell’immediato futuro. Con quest’obiettivo si sono salutati i Capi Delegazione lato MIT, lato ANSFISA, che ha aderito con entusiasmo alla richiesta del Kosovo, e lato RRA con cui il dialogo formativo rimane aperto e promettente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.