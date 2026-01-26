Wabtec si aggiudica ordine da 386 mln di dollari dalla MTA di New York per nuove locomotive

Wabtec Corporation (NYSE: WAB) si è aggiudicata un ordine successivo da 386 milioni di dollari per la fornitura di ulteriori locomotive ibride a batteria-diesel R255 alla Metropolitan Transportation Authority (MTA) di New York. L’ordine rappresenta un passo importante nel piano di investimenti dell’Autorità per rivitalizzare l’infrastruttura della rete di trasporto pubblico della città e migliorare le capacità e la sicurezza delle squadre di manutenzione.

“Il successo della locomotiva ibrida R255 è un tributo alla solida collaborazione tra Wabtec e MTA”, ha affermato Alan Hamilton, Vicepresidente dell’Ingegneria di Wabtec. “La nostra collaborazione ha reso questa locomotiva la soluzione ideale per mantenere la rete metropolitana efficiente e affidabile”.

L’accordo ampliato include sia locomotive che pezzi di ricambio. Wabtec costruirà le R255 presso il suo centro di progettazione e sviluppo di Erie, in Pennsylvania, con consegne previste a partire dal 2027. Queste locomotive ibride all’avanguardia sostituiranno apparecchiature obsolete, offrendo maggiore affidabilità ed efficienza operativa e contribuendo al contempo a migliorare la qualità dell’aria lungo la rete. Le locomotive rappresentano un pilastro del più ampio programma di modernizzazione della MTA, in linea con la strategia a lungo termine dell’autorità per fornire soluzioni di trasporto sicure ed efficienti.

La locomotiva ibrida R255 offre vantaggi alle squadre di manutenzione della MTA migliorando le condizioni di lavoro, soprattutto nelle gallerie. Può eliminare le emissioni utilizzando l’energia delle batterie durante la costruzione, la manutenzione e le riparazioni della metropolitana, soprattutto durante i periodi prolungati di permanenza in cantiere. Le locomotive da circa 500 kWh possono funzionare in modalità “solo batteria” all’interno di aree di lavoro ristrette per diverse ore e possono muovere treni di lavoro quando l’alimentazione della terza rotaia è disattivata.

La locomotiva è inoltre dotata di funzionalità avanzate che potenziano ulteriormente il personale addetto alla manutenzione e ne supportano il lavoro quotidiano. Ogni R255 è dotata di telecamere e videoregistratori per acquisire immagini dei binari, delle risorse lungo la linea e delle apparecchiature di segnalamento lungo tutta la rete. È inoltre dotata di diagnostica di bordo per supportare pratiche di manutenzione intelligenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.