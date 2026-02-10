Trenord: cresce l’uso del treno per il turismo e il tempo libero in Lombardia

Il treno si conferma una scelta sempre più diffusa per il tempo libero in Lombardia. Nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto mete turistiche estive e del weekend con Trenord. Crescono anche le “Gite in treno”: 124mila clienti hanno scelto i pacchetti treno+esperienza o i biglietti speciali per i grandi eventi, con un aumento del 20% rispetto al 2024.

Tra le destinazioni più apprezzate spiccano i grandi laghi lombardi: 62mila viaggiatori hanno optato per i biglietti treno+battello verso i laghi di Como, Garda, Maggiore, Iseo e Lugano. Forte anche l’interesse per i grandi eventi, con 43mila biglietti speciali venduti, di cui 36mila solo per il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Tutto esaurito, infine, per le undici corse del treno storico, andate sold out in poche ore.

Per l’inverno 2025/26 tornano i “Treni della neve”, con pacchetti treno+navetta+skipass verso Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca, realizzati in partnership con Discovera e Snowit. In primavera l’offerta si arricchirà con nuovi itinerari dedicati a natura, sport e città d’arte.

«Il treno è un vero motore del turismo – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord – e i dati lo confermano. Continuiamo a investire in nuove proposte, strumenti digitali e iniziative che premiano la mobilità sostenibile». In vista di Milano Cortina 2026, Trenord ha inoltre potenziato l’offerta di collegamenti, i servizi di assistenza e ha attivato Oly, l’assistente vocale multilingue dedicato ai viaggiatori.

I risultati e le novità sono stati presentati a BIT 2025, la Fiera internazionale del turismo in corso a Fieramilano Rho.

