Linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia: via libera dal Governo francese alla convenzione con l'Italia

Un nuovo passo avanti per il rilancio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Il Governo francese ha infatti approvato la convenzione con l’Italia che punta a ridefinire in modo più equilibrato la ripartizione dei costi del tratto transalpino e a garantire il pieno funzionamento e il miglioramento dell’infrastruttura.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola, che ha sottolineato l’importanza di un accordo atteso da tempo non solo dall’Italia — che ha già ratificato la convenzione nel gennaio 2025 — ma anche dai territori direttamente interessati, in particolare Liguria e Piemonte. Ora l’attenzione si sposta sull’iter finale, con l’esame da parte del Parlamento francese.

La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia rappresenta un collegamento strategico sotto molteplici aspetti. Oltre al suo valore storico e paesaggistico, costituisce un’infrastruttura chiave per lo sviluppo del turismo e della mobilità transfrontaliera tra Italia e Francia. Un tema che, come ricordato dall’assessore regionale, è stato recentemente al centro dell’incontro tra Regione Liguria e Région Sud, svoltosi al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia.

La valorizzazione della tratta ferroviaria è da tempo inserita tra le priorità della Regione Liguria e portata all’attenzione di tutti i tavoli istituzionali competenti. L’obiettivo, una volta completato l’iter di approvazione francese, è avviare una collaborazione concreta per sfruttare appieno le potenzialità di una linea molto apprezzata dall’utenza, come dimostra il costante successo delle iniziative legate ai treni storici.

Un’infrastruttura che, nelle intenzioni delle istituzioni coinvolte, dovrà diventare sempre più un punto di riferimento anche a livello internazionale, rafforzando i collegamenti e le opportunità di sviluppo per l’intero territorio transfrontaliero.

