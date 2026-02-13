Abruzzo, miglioramenti sulla linea Sulmona-L’Aquila: nuovi orari e fermate per i pendolari

La Regione Abruzzo, in collaborazione con Trenitalia Abruzzo, Trenitalia Lazio e la Regione Lazio, ha messo a punto una serie di interventi concreti per migliorare il servizio sulla linea ferroviaria Sulmona-L’Aquila, rispondendo alle principali criticità segnalate dai pendolari. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

A partire da lunedì 16 febbraio, il treno AternoLine 23800 (Sulmona 6:23 – L’Aquila 7:23) entrerà in stazione prima del convoglio proveniente da Rieti, grazie a una rimodulazione della traccia oraria del treno da Rieti. Inoltre, l’AternoLine 23800 sarà di norma accolto al primo binario, riducendo interferenze, attese fuori stazione e ritardi evitabili che finora penalizzavano pendolari e studenti.

Sempre dal 16 febbraio, il treno R23931 (Terni 13:55 – L’Aquila) effettuerà una nuova fermata a Campo di Pile alle 16:04, facilitando il rientro dei lavoratori abruzzesi e offrendo un’opzione più comoda nelle fasce orarie di ritorno.

“Interventi piccoli sulla carta, ma decisivi nella vita quotidiana di chi lavora o studia – ha sottolineato D’Annuntiis –. Più accessibilità, più regolarità e meno attese: è questo l’obiettivo del nostro impegno quotidiano per i pendolari”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.