Abruzzo, miglioramenti sulla linea Sulmona-L’Aquila: nuovi orari e fermate per i pendolari
di Redazione
A partire da lunedì 16 febbraio, il treno AternoLine 23800 entrerà in stazione prima del convoglio proveniente da Rieti, grazie a una rimodulazione della traccia oraria del treno da Rieti
La Regione Abruzzo, in collaborazione con Trenitalia Abruzzo, Trenitalia Lazio e la Regione Lazio, ha messo a punto una serie di interventi concreti per migliorare il servizio sulla linea ferroviaria Sulmona-L’Aquila, rispondendo alle principali criticità segnalate dai pendolari. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.
A partire da lunedì 16 febbraio, il treno AternoLine 23800 (Sulmona 6:23 – L’Aquila 7:23) entrerà in stazione prima del convoglio proveniente da Rieti, grazie a una rimodulazione della traccia oraria del treno da Rieti. Inoltre, l’AternoLine 23800 sarà di norma accolto al primo binario, riducendo interferenze, attese fuori stazione e ritardi evitabili che finora penalizzavano pendolari e studenti.
Sempre dal 16 febbraio, il treno R23931 (Terni 13:55 – L’Aquila) effettuerà una nuova fermata a Campo di Pile alle 16:04, facilitando il rientro dei lavoratori abruzzesi e offrendo un’opzione più comoda nelle fasce orarie di ritorno.
“Interventi piccoli sulla carta, ma decisivi nella vita quotidiana di chi lavora o studia – ha sottolineato D’Annuntiis –. Più accessibilità, più regolarità e meno attese: è questo l’obiettivo del nostro impegno quotidiano per i pendolari”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
RFI apre alla valutazione della metropolitana di superficie Pesaro–Fano–Urbino–Vallefoglia
11/02/2026
di Redazione
Trenord: cresce l’uso del treno per il turismo e il tempo libero in Lombardia
10/02/2026
di Luca Pandimiglio
Linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia: via libera dal Governo francese alla convenzione con l'Italia
09/02/2026
di Luca Pandimiglio
Completati nelle stazioni venete tutti i lavori di RFI legati all'Olimpiade Milano-Cortina
06/02/2026
di Luca Pandimiglio