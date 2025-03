Salerno: finanziamenti a De Luca, escluso ruolo attivo degli Spinelli

"Gli imprenditori Spinelli detengono in via indiretta una quota di circa il 15% di Salerno Container Terminal SpA e non esercitano su di essa alcuna influenza non avendo per altro mai partecipato ai suoi organi sociali. Sporadici e non significativi contributi da parte della società alla politica hanno sempre strettamente seguito le indicazioni delle vigenti leggi in merito". Così Agostino Gallozzi, presidente Sct Gruppo Gallozzi, intende chiarire lo scenario dell'indagine conoscitiva, senza ipotesi di reato, aperta dalla Procura di Salerno su un finanziamento elettorale che sarebbe stato concesso dallo stesso Gallozzi, patron del porto turistico di Marina di Arechi e socio di controllo di Salerno Terminal Container spa al deputato del Pd Piero De Luca. Nei giorni scorsi erano stati sentiti come testi, su delega della Procura di Salerno, Aldo Spinelli ed il figlio Roberto.





Si tratta - secondo la Procura - 'di fatti non costituenti notizie di reato'. Gli accertamenti intendono inoltre fare luce anche su spese per la campagna elettorale del governatore della Regione, Vincenzo De Luca, padre del deputato dem.

