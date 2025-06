Salernitana, squadra intossicata: colpa del riso mal conservato al caldo sul pullman per ore

Sarebbe una grave negligenza della stessa Salernitana ad aver provocato la maxi intossicazione di gruppo che ha colto, dopo la gara di Marassi, alcuni giocatori e componenti dello staff tecnico granata. Sotto accusa il cibo, in particolare il riso alla cantonese, preparato per un cestino da viaggio dal personale dell'albergo di San Benigno dove la squadra granata aveva pernottato alla vigilia della gara.

Le indagini, affidate al dipartimento di igiene alimentare e nutrizione dell’Asl 3 su mandato della Digos, hanno ricostruito in dettaglio l’origine del problema. Dopo il match perso 2-0 allo stadio Ferraris, i tesserati granata hanno consumato una cena trasportata dal personale del club e preparata in precedenza dall'hotel, dove la squadra aveva anche pranzato senza alcun inconveniente.

La criticità sarebbe nata dalla mancata conservazione corretta del cibo: il riso alla cantonese, preparato per essere consumato ore dopo la gara, non sarebbe stato trasferito in contenitori termici, come previsto dal protocollo, e sarebbe stato lasciato a temperatura ambiente durante il tragitto in pullman verso lo stadio e durante la partita, quindi per diverse ore. Questo ha creato le condizioni ideali per la proliferazione di batteri come il Bacillus cereus o la Salmonella, responsabili dei sintomi accusati successivamente dai tesserati durante il rientro verso Salerno.

Le analisi effettuate dall’Asl hanno escluso responsabilità da parte dell’hotel: i controlli hanno confermato ambienti in ordine e una corretta gestione degli alimenti. Alcuni campioni non consumati sono stati inviati in laboratorio, anche se le analisi potrebbero risultare poco indicative a causa della moltiplicazione batterica avvenuta nel frattempo.

La Salernitana, in seguito all’accaduto, ha cancellato la seduta di allenamento prevista e ha informato le autorità competenti, riservandosi eventuali azioni legali. Ha inoltre chiesto ufficialmente il rinvio della gara di ritorno, in programma per venerdì 20 giugno. Il ds della Salernitana Marco Valentini, al Tg3 Campania, ha detto: "La priorità è che tutti si rimettano in salute il prima possibile. Speriamo di recuperare in 48 ore. La prossima sarà la partita dell’anno e vorremmo affrontarla con il massimo delle forze, ma soprattutto nel rispetto della regolarità".

Nel frattempo, la Lega Serie B è in attesa della documentazione medica per valutare il possibile rinvio. La Sampdoria ha sospeso la partenza per il ritiro a Trigoria, restando a Bogliasco per gli allenamenti.

