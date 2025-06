Salernitana-Sampdoria 0-2 (LIVE): partita sospesa per lancio di oggetti

Una singola partita per riscattare una stagione: la Sampdoria scende in campo all'Arechi di Salerno per giocarsi la permanenza in Serie B, dopo la notte da incubo di Castellammare che aveva sancito la prima retrocessione in terza serie della storia blucerchiata, e poi la penalizzazione del Brescia a riscrivere la classifica del campionato cadetto.

I blucerchiati partono dal 2-0 dell'andata firmato Meulensteen-Curto, ma devono resistere alla voglia di rimonta dei padroni di casa, cui serve una vittoria con almeno due gol di scarto. Per la migliore posizione in classifica in regular season, la Salernitana gioca per un risultato che metta in pari la differenza reti con l'andata. La Samp affronta la sfida con due risultati su tre a favore, ma non può fare calcoli: come a Marassi, serve giocare per vincere.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della gara:

SALERNITANA (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (46' Tongya), Hrustic, Amatucci, Corazza; Soriano (64' Verde); Cerri, Raimondo (64' Simy). A disposizione: Sepe, Bronn, Njoh, Gentile, Guasone, Jaroszynski, Caligara, Reine-Adelaide, Tello, Zuccon. Allenatore: Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. A disposizione: Chiorra, Malanca, Curto, Akinsanmiro, Ioannou, Ricci, Bereszynski, Oudin, Benedetti, Ioannou, Bellemo, Abiuso, Sekulov. Allenatore: Evani.

ARBITRO: Doveri di Roma 1. Assistenti: Peretti-Colarossi. IV ufficiale: Mariani. VAR: Marini. AVAR: Meraviglia.

Marcatori: Coda al 38', Sibilli al 49'.

Ammonito: Curto per proteste

LA CRONACA

75' - DOVERI SOSPENDE LA PARTITA: l'arbitro richiama le due squadre negli spogliatoi, per l'impossibilità di proseguire nel match. La situazione tra tifosi granata e forze dell'ordine è al limite, il lancio di seggiolini e petardi impedisce il regolare svolgimento della gara.

74' - Animi molto tesi: continua il lancio di seggiolini e altri oggetti da parte dei tifosi salernitani. Intervengono le forze dell'ordine, che vanno a presidiare l'angolo tra curva sud e distinti.

68' - GIOCO FERMO: il pubblico di casa lancia ancora petardi e fumogeni, dalla curva sud piove anche qualche seggiolino. Doveri è costretto a sospendere il gioco, richiamando i calciatori a metà campo.

64' - Doppio cambio per Marino: fuori Raimondo e Soriano, dentro Simy e Verde.

60' - Gioco fermo per lancio di petardi e fumogeni dalla curva dei tifosi salernitani. Pubblico di casa assai spazientito con la squadra, ma sembra anche ci siano questioni interne che hanno fatto esplodere la frustrazione dei supporter granata.

49' - RADDOPPIO SAMP! SIBILLI!!! Ancora un calcio piazzato, ancora una mischia vincente per i blucerchiati! Dopo un tentativo di Coda stoppato da Christensen, la respinta è preda di Sibilli: controllo e gol! Applausi anche dal pubblico di Salerno.

INIZIA LA RIPRESA - Cambio per la Salernitana, fuori Ghiglione, dentro Tongya.

FINE PRIMO TEMPO - Termina la prima frazione con la Samp in vantaggio per 1-0. Ancora una volta i calci piazzati a fare la differenza: annullato per tocco di mano il gol della Salernitana, buonissimo il gol di Massimo Coda. C'è tutto un tempo da giocare, ma il Doria ha fatto fin qui la partita che doveva fare.

38' - GOL DELLA SAMPDORIA! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, come all'andata: stavolta è Massimo Coda a trafiggere Christensen, con un sinistro al volo dopo la spizzata di Meulensteen. Esplode il settore blucerchiato dell'Arechi!

34' - Intervento del VAR che annulla il gol della Salernitana: su azione d'angolo, è Gianmarco Ferrari a segnare il gol vantaggio per i granata, girandosi in mischia a pochi passi dalla porta doriana. Marini richiama Doveri: c'è un tocco di mano, la rete non è valida.

31' - Ancora Christensen in tuffo, per respingere il tentativo di Vieira, palla in angolo. Sugli sviluppi, ancora Vieira arriva al tiro, ma stavolta per Christensen la parata a terra è più agevole.

23' - Sul secondo angolo consecutivo, la Salernitana si rende ancora pericolosa: Cerri e Gianmarco Ferrari saltano per colpire di testa, la palla si impenna e Ghidotti può bloccare.

21' - Miracolo di Ghidotti, che va a togliere il pallone da calciato da Soriano verso l'angolino in basso a sinistra. Angolo per la Salernitana.

17' - Buon tiro di Meulensteen dal limite dell'area, ma ancora Christensen respinge.

13' - Si accende un parapiglia su una rimessa laterale conquistata dalla Salernitana. Vieira prova a proteggere il pallone, cade a terra e forse viene colpito da un avversario. Si rotola dolorante, animi che si scaldano, ma Doveri riporta la calma.

9' - Ci prova Sibilli dalla distanza, Christensen si tuffa e respinge.

5' - Riccio dovrebbe battere una rimessa laterale, ma viene colpito da un oggetto lanciato dal settore adiacente. Doveri ferma per qualche istante il gioco, ma si riparte senza problemi ulteriori.

PARTITI! - Samp che attacca il primo tempo verso i propri tifosi, raccolti nel settore basso della curva nord.



Sfida decisiva - Sampdoria e Salernitana scendono sul prato dell'Arechi con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto. Entrambe le formazioni vestono la divisa classica, granata per i padroni di casa, blucerchiata per i doriani. Oltre ventimila tifosi presenti, di cui almeno 1500 per sostenere la squadra di Evani.

