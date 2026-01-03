Attualità

Saldi invernali al via: 6 liguri su 10 pronti agli acquisti, boom per abbigliamento e calzature

di Redazione

Per il 47,3% dei consumatori i saldi rappresentano l’occasione ideale per acquistare prodotti desiderati da tempo

Con l’avvio dei saldi invernali, quasi sei liguri su dieci si dichiarano pronti a fare acquisti approfittando degli sconti. È quanto emerge dall’indagine Confcommercio-Format Research, condotta tra novembre e dicembre, che fotografa le intenzioni di consumo e le dinamiche del retail per i saldi invernali 2026.

 

Per il 47,3% dei consumatori i saldi rappresentano l’occasione ideale per acquistare prodotti desiderati da tempo. In cima alla lista degli articoli più richiesti ci sono i capi d’abbigliamento, scelti dal 90,9% degli acquirenti, anche se in lieve calo rispetto allo scorso anno. Seguono le calzature, in crescita all’80,1%, quindi gli accessori (41%) e gli articoli sportivi (40%), entrambi in aumento.

 

Le modalità di acquisto vedono una netta prevalenza dell’approccio multicanale: circa sette consumatori su dieci compreranno sia nei negozi fisici sia online, mentre meno di uno su dieci sceglierà esclusivamente l’e-commerce.

 

Dal punto di vista delle scelte di spesa, il 53,3% degli acquirenti dichiara che comprerà solo ciò di cui ha realmente bisogno. Il 19,3% privilegerà la qualità rispetto al prezzo, mentre il 18,9% orienterà le proprie decisioni principalmente in base allo sconto.

 

L’indagine evidenzia anche l’impatto del cambiamento climatico sui consumi: oltre la metà dei consumatori afferma di esserne influenzata. In particolare, il 18,9% ha rinviato l’acquisto di capi pesanti, mentre il 21,5% preferisce abbigliamento più leggero a causa di inverni sempre meno rigidi. Una tendenza confermata anche dall’80% delle imprese, che segnala un ritardo nella domanda di abbigliamento invernale.

 

Per quanto riguarda le aspettative dei commercianti, i dati risultano in linea con lo scorso anno. Il 65% degli imprenditori prevede di applicare sconti fino al 30%, mentre il 56,6% si aspetta l’ingresso di nuovi clienti nei propri negozi. Per otto imprese su dieci, i saldi invernali contribuiranno fino al 20% delle vendite annuali complessive. Resta tuttavia un quadro di cautela: il 38% degli imprenditori segnala una riduzione dei ricavi nel 2025 rispetto all’anno precedente.

