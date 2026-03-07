Genova, apre il Museo dei Serial Killer: da Donato Bilancia a Jeffrey Dahmer

Ha aperto oggi in Via Ceccardi il Museo dei Serial Killer, uno spazio espositivo dedicato alla storia della criminologia e ai casi più noti di assassini seriali. Il progetto è stato ideato e realizzato da Filippo Terzani, che racconta come l’idea sia nata molti anni fa.

«Questo progetto è nato nel 2006 a Firenze, quando avevo poco più di vent’anni – spiega Terzani – con quello che fu il primo museo al mondo dedicato ai serial killer». Da allora l’iniziativa si è sviluppata anche all’estero, trasformandosi in un percorso espositivo dedicato alla comprensione del fenomeno della violenza seriale.

Perché Genova

La scelta di aprire una sede a Genova non è casuale. Secondo il fondatore del museo, il capoluogo ligure possiede un fascino particolare, paragonabile a quello di Torino, città spesso associata a tradizioni esoteriche e misteriose. «È una città che mi ha sempre incuriosito molto – racconta – e sono convinto che il pubblico risponderà con interesse a questo progetto».

I casi raccontati nel museo

Il percorso espositivo comprende 13 casi di serial killer, raccontati attraverso scenografie, materiali informativi e un sistema di audioguida che accompagna i visitatori per circa 50 minuti.

Tra le figure presentate c’è anche Donato Bilancia, responsabile di 17 omicidi tra il 1997 e il 1998, uno dei casi più noti della cronaca nera italiana. Accanto a lui vengono raccontate anche storie internazionali, come quella di Jeffrey Dahmer, diventato recentemente molto popolare anche grazie a una serie televisiva, e quella di Albert Fish, noto come il “vampiro di Brooklyn”.

L’esposizione include anche approfondimenti su discipline legate alle indagini criminali, come:

antropologia forense

entomologia forense

studio delle ferite da arma da fuoco

analisi delle patologie psicologiche dei killer seriali

Un museo per comprendere il fenomeno

Secondo Terzani, lo scopo del museo non è in alcun modo quello di glorificare la violenza, ma piuttosto di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno complesso e globale.

«Il nostro obiettivo – spiega – è ricordare le vittime e aiutare le persone a capire meglio le dinamiche psicologiche e sociali che portano a questi crimini».

Il fondatore sottolinea anche che l’Italia, per numero di casi documentati, si colloca tra i Paesi con più serial killer dopo gli Stati Uniti, un dato che rende ancora più importante lo studio della criminologia.

