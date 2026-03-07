Miss Sub torna in Liguria: il concorso di bellezza sott’acqua riparte da Lavagna

Un concorso di bellezza, ma completamente sott’acqua. Dopo alcuni anni di pausa torna Miss Sub, la competizione ideata dal sub ligure Gianni Risso, che unisce estetica, apnea e abilità acquatiche. L’appuntamento è previsto tra giugno e luglio a Lavagna, nelle vasche dell’acquacoltura locale, dove le concorrenti si esibiranno tra evoluzioni subacquee e sfilate fuori dall’acqua.

Il concorso – Miss Sub è nato negli anni Novanta ed è stato organizzato per lungo tempo in diverse località della Liguria, da Arenzano a Rapallo. L’idea è semplice ma originale: non basta sfilare in costume, le partecipanti devono dimostrare controllo del corpo e capacità in acqua, con esercizi e movimenti in apnea davanti alla giuria.

Le prove – La gara si svolge in due fasi. La prima è subacquea, con discese e movimenti coreografici valutati dai giudici – spesso anch’essi immersi con bombole e schede di valutazione. La seconda è la sfilata fuori dall’acqua, che completa il punteggio finale. A fare la differenza sono coordinazione, eleganza e capacità di muoversi sott’acqua.

L’idea – “È un concorso diverso dagli altri – spiega Risso – perché sott’acqua non basta essere belle, bisogna sapersi muovere e controllare il corpo”. In passato l’evento ha visto partecipare atlete del nuoto sincronizzato, ballerine e appassionate di immersioni.

Il ritorno – Dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’organizzazione punta a rilanciare l’iniziativa proprio in Liguria. La location individuata è l’area di acquacoltura al largo di Lavagna, dove le concorrenti potranno esibirsi tra le grandi gabbie marine con orate e branzini.

Iscrizioni – Le candidature sono già aperte e, racconta l’organizzatore, sono arrivate le prime richieste di partecipazione. Non sono previsti particolari limiti se non la capacità di affrontare le prove in acqua.

Premio – La vincitrice dovrebbe conquistare un viaggio subacqueo ai Campi Flegrei, alla scoperta delle rovine sommerse di Baia, uno dei siti archeologici subacquei più suggestivi d’Italia.

