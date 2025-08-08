SACE: nominato nuovo Cda. Picchi presidente, Pignotti Ad
di R.S.
Nel CdA Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin
Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che si è riunita ieri l’assemblea della società SACE per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Tpl: Start Romagna ottiene massimo punteggio nella valutazione del Rating di legalità
08/08/2025
di Stefano Rissetto
Amt: accettate dimissioni della presidente Gavuglio e del CdA, nuovi vertici entro fine agosto
07/08/2025
di Redazione