SACE: nominato nuovo Cda. Picchi presidente, Pignotti Ad

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che si è riunita ieri l’assemblea della società SACE per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione.

