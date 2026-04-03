Sindacati medici: stop allo stato di agitazione, parte confronto costante con la Regione

I sindacati, che rappresentano il personale dirigenziale medico e sanitario, hanno revocato lo stato di agitazione dello scorso 19 marzo che era stato proclamato per le criticità riguardanti la riforma sanitaria. La fumata bianca è arrivata dopo l’incontro a cui hanno partecipato l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, il direttore generale del dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon, la direttrice generale di AOM Monica Calamai, il direttore generale di ATSL Marco Damonte Prioli e il direttore generale dell’Ente Ospedaliero Galliera Francesco Quaglia. I segretari regionali di Anaao Assomed (Raffaele Aloi), Fp Cgil Medici e Dirigenti (Francesca Greco), Fassid (Valentina Claudiani), Cisl Medici (Elisabetta Tassara), FVM (Vincenzo De Rosa) e Aaroi Emac (Elisa Porcile) in una nota hanno spiegato che “si apre una collaborazione attraverso tavoli tecnici costanti tra le parti, finalizzati a favorire un confronto costruttivo sui vari ambiti sanitari che dovranno trovare soluzioni nei modi e nei tempi congrui per un progressivo miglioramento della qualità lavorativa ed organizzativa per tutto il personale dirigenziale medico e sanitario”, scrivono i sindacati