Ryanair invita i governi UE a riformare i propri servizi di controllo del traffico aereo (ATC)

Ryanair invita i governi dell’UE ad adottare misure urgenti per riformare i propri servizi di controllo del traffico aereo (ATC). Questo in concomitanza con la pubblicazione della “Lega dei ritardi” di giugno da parte di Ryanair, che mostra come Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Regno Unito continuino a essere i peggiori fornitori di servizi di controllo del traffico aereo (ATC) per ritardi, a causa dell’incapacità dei rispettivi Ministri dei Trasporti di garantire che i loro servizi ATC siano adeguatamente gestiti e dotati di personale adeguato.

La continua scarsa performance di questi fornitori di servizi ATC è messa a nudo dal servizio ATC nettamente migliore fornito da ATC europei meglio gestiti (senza cattiva gestione o carenza di personale), come Slovacchia, Danimarca, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi, che quest’anno hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa. Se questi Stati riescono a gestire/gestire adeguatamente i propri servizi ATC e a ridurre al minimo i ritardi ATC evitabili, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dai ben finanziati (dalle compagnie aeree), ma irrimediabilmente mal gestiti, fornitori di servizi ATC francesi, spagnoli, tedeschi, portoghesi e britannici?

Ryanair si batte da tempo per una riforma dell’UE che garantisca la presenza di personale completo agli ATC, ma i ritardi stanno peggiorando. Ryanair invita tutti i passeggeri a visitare la pagina web “Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo” e a chiedere ai Ministri dei Trasporti nazionali di intervenire per gestire e gestire adeguatamente i servizi ATC nazionali, al fine di evitare inutili ritardi quest’estate.

Michael O’Leary della Ryanair ha affermato: “Un altro mese di cattiva gestione e carenza di personale ATC è trascorso, ma né la Commissione Europea né i Ministri dei Trasporti nazionali – responsabili dei servizi ATC nazionali – hanno intrapreso alcuna azione per migliorare la situazione dei fornitori ATC con le peggiori prestazioni in Europa. Di conseguenza, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Regno Unito continuano a ritardare migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri, in netto contrasto con altri Stati membri dell’UE, come Slovacchia, Danimarca, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi, che stanno garantendo molti più voli in orario, il che li rende i migliori fornitori ATC in Europa finora quest’anno (1° gennaio – 30 giugno)”.

La domanda ovvia è: se questi 5 Stati sono in grado di gestire e gestire adeguatamente il loro servizio ATC, perché Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Regno Unito non possono fare altrettanto? La risposta è che possono, ma in quanto monopoli statali protetti non si preoccupano dei passeggeri né dei ritardi dei voli. Se lo facessero, assumerebbero un numero sufficiente di controllori di volo per gestire al meglio i loro servizi ATC.

Ciò è profondamente ingiusto nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, che pagano un prezzo esorbitante per questi servizi ATC scadenti. I Ministri dei Trasporti di Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Regno Unito devono essere ritenuti responsabili per la loro incapacità di intervenire per fornire un servizio ATC efficiente. Ryanair invita i passeggeri a visitare la pagina web ” Il Controllo del Traffico Aereo ha rovinato il tuo volo” e a chiedere ai Ministri dei Trasporti nazionali di intervenire per dotare il proprio servizio ATC di personale adeguato ed eliminare questi evitabili ritardi.

