Ryanair, boom di turisti alla scoperta della Liguria: +46% dall'estero e +23% da centro e sud Italia

Un aumento degli arrivi turistici internazionali del 46% e un incremento di quelli dal centro e Sud Italia del 23%: sono questi gli effetti dei nuovi voli Ryanair sull'aeroporto di Genova registrati nei primi 3 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati si riferiscono ai flussi turistici dai mercati collegati alla Liguria dalle nuove rotte del vettore low cost attivate nei mesi scorsi (Belgio, Irlanda, Regno Unito e Romania per l'estero e Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'Italia).

A titolo di confronto, la media degli arrivi turistici internazionali nei primi 3 mesi dell'anno è stata del +18% e quella dei turisti italiani del +5%. La stagione estiva promette di riconfermare questo trend, grazie a 12 rotte (7 nazionali e 5 internazionali), oltre 80 voli settimanali e le novità di Dublino e Cagliari rispetto all'estate 2022 e una crescita del 310% rispetto al pre-covid. Lo scorso maggio Ryanair ha celebrato la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri al Genova City Airport.

"Nell'ultimo quarto di secolo - ha detto Mauro Bolla di Ryanair - la compagnia è cresciuta fino a trasportare oltre 4,5 milioni di passeggeri da/per Genova e ha investito nella connettività tra le regioni italiane con voli domestici, come quelli verso Bari, Brindisi e Napoli, oltre a rotte internazionali come Bruxelles, Bucarest, Londra. Il nostro operativo estivo offre 12 rotte tra cui 2 nuove per Cagliari e Dublino. Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea preferita in Italia".

Per Piero Righi, dg dell'Aeroporto di Genova "avere più voli significa consentire ai liguri di volare comodamente e a tariffe basse e di portare sempre più turisti in Liguria. Un effetto che stiamo vedendo anche in questi giorni di Ocean Race The Grand Finale che vede migliaia di spettatori in arrivo a Genova provenienti dall'estero. Rispetto al 2019, da gennaio a marzo si sono registrate 47.411 presenze turistiche in più grazie ai nuovi Ryanair. Considerando una spesa media a notte di 136 euro si tratta di un impatto economico diretto di quasi 6,5 milioni di euro addizionali in 3 mesi".