Rovegno, commemorazione di Aldo Gastaldi 'Bisagno', Campora: "“Ci ha insegnato il valore della dignità umana”

Commemorazione questa mattina a Rovegno per Aldo Gastaldi, il comandante partigiano “Bisagno”, figura simbolo della Resistenza ligure e guida della Divisione Cichero. Il consigliere regionale Matteo Campora ha rappresentato Regione Liguria alla commemorazione.

"Ricordare oggi Bisagno - ha dichiarato Campora - significa ricordare un uomo che seppe opporsi al fascismo, soprattutto nel suo metodo: quello dell'imposizione, della violenza e della negazione della libertà dell'uomo, indipendentemente dal colore politico con cui si manifesta. Il suo esempio resta attuale perché ci insegna che non esiste libertà senza rispetto della persona, senza confronto democratico e senza rifiuto di ogni forma di sopraffazione ideologica e totalitarismo. E ricordiamo che la memoria è di tutti e deve continuare ad essere patrimonio comune, capace di unire e non di dividere".

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