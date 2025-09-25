"Rotte in libertà": incontro con la pittrice Ester Maria Negretti

Una nuova rotta tra arte e mare - Il Galata Museo del Mare ospita la mostra personale di Ester Maria Negretti, curata da Alessio Musella. L’esposizione, intitolata “Rotte in libertà”, si sviluppa nello spazio polivalente al primo piano e propone un viaggio pittorico che unisce arte, mare e libertà. La mostra sarà visibile durante il periodo del Salone Nautico.

Tra vele, materiali e suggestioni - Negretti, artista comasca dallo stile riconoscibile, torna a esplorare il tema del mare. Le sue opere, realizzate anche con materiali di recupero come manifesti strappati e oggetti trovati sulla spiaggia, raccontano il movimento delle onde, la salsedine e la leggerezza delle vele. Una grande tela di cinque metri accoglie il pubblico in un viaggio sensoriale e visivo.

Omaggio alle donne e alla libertà - La mostra rende omaggio alle donne veliste e include una dedica personale alla figlia dell’artista, che ha ispirato i colori della collezione. “Rotte in libertà” è un invito a vivere con lo spirito del velista: aperti al cambiamento e pronti a seguire il vento della scoperta.

