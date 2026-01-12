Rotonde trappola: suggerimenti e consigli per evitare rischi eccessivi

Le rotatorie dovrebbero semplificare il traffico, ma non sempre è così. Segnaletica poco chiara, precedenze ambigue e cattive abitudini alla guida possono trasformarle in vere e proprie “rotonde trappola”. Telenord approfondisce il tema grazie all' intervista di Anna Li Vigni all’ istruttrice di guida Federica Battistutta della Scuola Guida Macciò a Sestri Ponente. Conversazione volta a capire dove nascono gli errori più comuni e come affrontare le rotatorie in sicurezza, evitando fraintendimenti e situazioni di pericolo.

