Rossiglione, il sindaco Piccardo risponde agli insulti no vax: "Ignobili"

di Matteo Angeli

"La cosa che fa più ribrezzo - ha detto Piccardo negli studi di Telenord - è che abbiano affisso questi volantini artigianali sul manifesto che ricorda la Giornata della Memoria"

"Giorno della memoria... corta per la sindaca nazi comunista che ha firmato con Toti la richiesta

per attivare lo strumento di odio sociale chiamato Green pass nazi pass anche nelle scuole elementari". E' questo il testo di un volantino no gren pass incollato sui manifesti affissi nel comune di Rossiglione per ricordare il Giorno della Memoria. Le offese son rivolte al sindaco di Rossiglione Katia Piccardo che ha sporto denuncia ai carabinieri e fatto rimuovere il volantino.

raccapricciante".