Ronco Scrivia: il cambio del medico diventa una rivolta di piazza. Interviene Asl3: "Gestiti gli utenti con soluzione personalizzata"

Mattina di difficoltà e caos presso gli uffici di Asl3 a Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, in Vallescrivia con tanto di sopralluogo finale dei carabinieri.

"Oggi si era aperta la possibilità di avere un nuovo medico per le decine di persone che attendono da tempo. Parliamo di 250 valligiani in fila tenuti in strada al freddo e al gelo perchè il sistema informatico non funzionava" spiegano alcuni utenti.

Al centro della questione, la ratifica di un passaggio formale tra medici di famiglia - dalla dottoressa Ameri alla dottoressa Bruzzone - ma i disguidi informatici hanno reso impossibile la mattinata a tanti utenti letteralmente inferociti davanti ai dipendenti dell'azienda sanitaria che, a loro volta, sono stati costretti a rimandare a casa molti richiedenti il servizio di modifica.

"Non ci capacitiamo di come il passaggio non possa venire in modo automatico evitando ore di freddo" aggiungono alcuni valligiani da Borgo Fornari.





Arriva la replica della Asl3: "In merito a quanto accaduto questa mattina presso la sede di Borgo Fornari, Asl3 si scusa con la cittadinanza per il disagio sottolineando quanto segue:

Il nuovo incarico della dr.ssa I.B., come medico di medicina generale, ha generato una preoccupazione negli utenti che in questo momento sono seguiti dalla stessa in qualità di sostituta della dr.ssa M.A

Si chiarisce che questi utenti non devono effettuare il cambio medico in quanto saranno sempre seguiti con la dovuta continuità fino al rientro della dr.ssa M.A; passaggio peraltro non permesso dall’Accordo Collettivo Nazionale per l’Assistenza Primaria dove viene specificato che “non è consentito al sostituto acquisire scelte del titolare durante il periodo di sostituzione”.

Per quanto riguarda gli utenti invece che hanno un altro medico di medicina generale ( o sono senza medico) e vogliono essere seguiti dalla dr.ssa I.B. il cambio medico può essere effettuato attraverso i consueti canali (sportello anagrafe sanitaria distrettuale, farmacia, tramite app salute simplex e con spid su servizio di anagrafe sanitaria web)

Si evidenzia inoltre che, nella giornata odierna, il Distretto 10 ha gestito i cento utenti orientandoli e fornendo risoluzione personalizzata. Per domani al fine di evitare eventuali nuovi disagi è prevista l’apertura di un terzo sportello"