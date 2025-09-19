Roma: ripartono i lavori propedeutici per la fermata Pigneto. Circolazione interrotta per alcuni fine settimana

Ripartono le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Dopo i cantieri di agosto, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà, in alcuni fine settimana del 2025 e del 2026, interventi fondamentali per la prima fase del progetto. Questa prevede l’attivazione della fermata Pigneto in una configurazione “light” all’aperto, con una parziale copertura trasversale della trincea ferroviaria.

La seconda fase interesserà il completamento della copertura della trincea e la creazione di una vasta piazza pedonale con aree verdi, spazi gioco per bambini e zone dedicate a sport e fitness. Sarà inoltre realizzato un sottopasso pedonale di collegamento con la Metro C.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, la circolazione ferroviaria sarà sospesa solo in alcuni fine settimana nel tratto tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

