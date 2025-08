Roma, RFI: lavori per stazione Pigneto, fino al 6 settembre modifiche alla circolazione

Continuano i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della nuova stazione del Pigneto a Roma. Dal 5 agosto al 6 settembre ci sarà una interruzione continuativa della rete per il completamento dello scavo della scarpata adiacente le linee FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto), e la FL3 (Viterbo – Roma Tiburtina), la realizzazione della fodera di ricoprimento della paratia Ovest, la realizzazione di parte della soletta di fondazione del sottopasso di collegamento con la metro C e la realizzazione della banchina Ovest. I cantieri vedranno impegnati, in questa fase, 130 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici. I treni potrebbero subire modifiche di orario, circolazione o potrebbero essere cancellati.

La nuova fermata ferroviaria consentirà l’accesso alle linee regionali FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Viterbo, nonché l’interscambio con la fermata “Pigneto” della linea C della metropolitana di Roma.

Nel dettaglio il progetto si compone di due fasi: la prima prevede l’attivazione della fermata Pigneto in una configurazione «light» all’aperto, con parziale copertura trasversale della trincea ferroviaria. Nella seconda fase, invece, sarà completata la copertura trasversale della trincea e realizzata un’ampia piazza pedonale con spazi verdi, area giochi per bambini, spazi sport e fitness. Sarà attivato anche il sottopasso pedonale per il collegamento diretto con la Metro C.

