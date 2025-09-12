Roma, mobilità urbana, industriale Gufler: "Funivie di città, soluzione sostenibile e pratica"

Mobilità urbana, sostenibilità ambientale e interconnessione dei sistemi di trasporto sono stati i temi al centro dell’incontro "Nodo futuro: interconnessione e sostenibilità nel trasporto pubblico", tenutosi a Palazzo Wedekind, nel cuore della Capitale. Un evento che ha riunito istituzioni, aziende e operatori del settore, con l’obiettivo di tracciare una visione condivisa per affrontare le sfide della transizione ecologica nel trasporto pubblico.

A introdurre i lavori è stato Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, seguito dalla moderazione del giornalista Sandro Iacometti. Tra gli interventi più attesi, quello del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha definito la mobilità sostenibile come "una delle sfide più difficili da affrontare", evidenziando la necessità di diversificare le soluzioni energetiche.

"L’elettrico è centrale, ma da solo non basta: servono più approcci e una visione integrata per centrare gli obiettivi ambientali", ha dichiarato il ministro.

Al dibattito hanno partecipato anche numerosi attori della mobilità pubblica e privata. Georg Gufler, amministratore delegato di Doppelmayr, ha illustrato i vantaggi dell’impiego delle funivie come mezzo di trasporto urbano: "Consentono di ridurre il consumo di suolo, contenere le emissioni e far risparmiare tempo ai cittadini", ha spiegato, sottolineando il potenziale del cosiddetto “livello +1”.

Da parte sua, Andrea Gianni (Cotral) ha raccontato l’integrazione tra autobus e treni in collaborazione con Trenitalia e RFI, mentre Giovanni Macchiaverna (Atac) ha illustrato il piano di conversione della flotta con mezzi 100% elettrici.

Il tema della mobilità condivisa è stato affrontato da Gabriele Terrazzano (Enilive), che ha evidenziato la centralità dell’“ultimo miglio” nella progettazione di reti urbane sostenibili e l’urgenza di potenziare le infrastrutture per il car sharing.

Sul fronte normativo, Carlo Comandè e Pasquale Sessa di Confindustria Salerno hanno chiesto meno burocrazia e regole più chiare, mentre Lucia Manzi (Steer) ha legato il tema del trasporto pubblico a quello dell’inclusione sociale, ricordando che la mobilità è anche qualità della vita.

Interventi anche dal mondo politico: il viceministro Edoardo Rixi (MIT) ha parlato della necessità di "infrastrutture resilienti", soprattutto in contesti di crisi, mentre Lucia Albano, sottosegretaria al MEF, ha messo in relazione rigenerazione urbana e trasporto interconnesso.

Infine, Andrea Casu (PD) ha puntato il dito contro le disuguaglianze territoriali nei servizi di trasporto, sottolineando la distanza crescente tra Nord e Sud del Paese. Per la Regione Lazio, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera ha ribadito l’urgenza di fare sistema: "Serve collaborazione tra tutti gli attori per velocizzare le opere e renderle efficaci sul territorio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.