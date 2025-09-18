Roma: Keolis si aggiudica contratto in Danimarca per 30 bus, di cui 26 elettrici

Keolis si è aggiudicata un importante contratto da parte dell’autorità di trasporto pubblico Movia per gestire una rete di autobus nella regione centrale della Zelanda, Danimarca. La rete copre sei città – Slagelse, Ringsted, Skælskør, Næstved, Køge e Roskilde – servendo una popolazione di circa 350.000 abitanti.

Il contratto ha una durata iniziale di 6 anni e potrà essere esteso fino a 14 anni, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance. L’avvio delle attività è previsto per il 27 giugno 2027. I ricavi cumulativi per l’intero periodo potrebbero superare i 150 milioni di euro.

Un nuovo passo verso la mobilità decarbonizzata

Il contratto prevede la gestione di 30 autobus, di cui 26 completamente elettrici dotati di batterie di nuova generazione da 465 kWh, oltre a quattro autobus diesel che saranno impiegati temporaneamente per due anni. Keolis supervisionerà lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica in quattro depositi situati a Slagelse, Ringsted, Skælskør e Næstved.

In totale, la flotta servirà 11 linee per una lunghezza complessiva di 230 km e collegherà sette stazioni. Un team di circa 85 dipendenti a tempo pieno si impegnerà a garantire un servizio di alta qualità.

Una forte attenzione alla qualità del servizio

L’eventuale proroga del contratto fino al 2041 è subordinata al rispetto di rigorosi criteri di performance, tra cui un tasso di affidabilità del servizio del 99,90% e alti livelli di soddisfazione del cliente. Questi impegni riflettono l’ambizione condivisa di Keolis e Movia di fornire un servizio di trasporto pubblico affidabile, sostenibile e incentrato sui passeggeri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.