Roma, FS Logistix e Laziale Distribuzione avviano start up di logistica urbana

Dalla partnership tra FS Logistix e Laziale Distribuzione prende vita Click & Log, la start up di Logistica Urbana sviluppata per offrire soluzioni flessibili, integrate e a basso impatto ambientale alle attività commerciali di Roma.

Un moderno hub logistico situato nel cuore della Capitale, a Scalo San Lorenzo, connesso a stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia. Sostenibilità e innovazione sono due pilastri del progetto, che vede l’utilizzo di veicoli elettrici per consegne green dal primo e all’ultimo miglio e pannelli fotovoltaici per alimentare uffici e magazzini.

La Società, attraverso www.click-log.it, offre servizi logistici B2B e B2C su misura per attività commerciali, Ho.Re.Ca., fashion e non solo, con consegne same-day, notturne e nei giorni festivi. A questo si aggiungono servizi a valore aggiunto come progetti di terziarizzazione personalizzati, smart packaging system, assistenza in real time e tracciabilità completa della supply chain.

“La nostra strategia per coprire l’intera supply chain ci vede impegnati fortemente nello sviluppo di servizi per coprire il primo e ultimo miglio arrivando nel cuore delle città – ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. Click & Log rappresenta la nostra nuova visione di logistica urbana: modulare, integrata e sostenibile. Un servizio pensato per rispondere con precisione e velocità alle esigenze di una città complessa come Roma, ma con lo sguardo rivolto all’intero Paese. Unendo le competenze di due grandi player del settore e l’impegno del Gruppo FS per la mobilità green, costruiamo un modello replicabile di micrologistica capace di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza della catena del valore. Una risposta concreta alle sfide della logistica contemporanea, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Strategico 2025-2029”.

