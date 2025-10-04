Roma: energia sostenibile, un covegno Octopus per il futuro oltre l'emergenza

Grande partecipazione a “Energia oltre l’emergenza”, evento organizzato da Octopus Energy il 30 settembre a Roma, per discutere le sfide strutturali del mercato energetico italiano.

Ospitato presso la sede di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co., l’incontro ha coinvolto istituzioni, esperti ed esponenti del settore, con l’obiettivo di superare la logica dell’intervento emergenziale e avviare riforme a lungo termine per un sistema più stabile, equo e sostenibile.

Tra i temi centrali: caro energia, trasparenza nelle offerte commerciali, sviluppo delle fonti rinnovabili e innovazione tecnologica per abbassare i costi in bolletta.

Il CEO di Octopus Energy Italia, Giorgio Tomassetti, ha sottolineato l’urgenza di cambiare approccio, puntando su modelli più efficienti e accessibili per famiglie e imprese.

