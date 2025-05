Roma, dalla tomba di Francesco a Piazza San Pietro, il Giubileo non si ferma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma, è il luogo dove riposano otto pontefici della Chiesa cattolica e dal 26 aprile scorso è anche il luogo dove riposa Papa Francesco. Nell'anno particolare del Giubileo 2025, sono tantissimi i pellegrini che vogliono attraversare la Porta Santa, ma anche lasciare un saluto a Papa Bergoglio.





La folla di fedeli - Filtri per coloro i quali desiderano mettersi in fila, con attese anche di un'ora, poi scrupolosi controlli di sicurezza e passaggi al metaldetector: Santa Maria Maggiore pulsa di attività all'esterno ma soprattutto all'interno. La navata laterale ospita la tomba di Francesco, situata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. La fila dei fedeli procede piuttosto velocemente, anche grazie al lavoro degli addetti alla sicurezza: è permessa una sola fotografia per ciascuno, nessun selfie e in generale nessuna curiosità morbosa. Intravediamo per pochi istanti la lapide: è in marmo ligure, la terra dei suoi nonni, con le lettere del nome "FRANCISCVS" e la riproduzione della croce pettorale che lo ha accompagnato per oltre 12 anni.





Da Francesco a Leone XIV - E seppur vivo il ricordo di Papa Francesco, come sempre nella sua millenaria storia la Chiesa Cattolica va avanti. Al Soglio di Pietro è salito per la prima volta un cittadino statunitense, Robert Francis Prevost, con il nome di Leone XIV. Sta a lui adesso a guidare il gregge dei fedeli in tutto il mondo dal Vaticano, in particolare dal suo cuore che è Piazza San Pietro.





L'insediamento - Domenica 18 maggio è il giorno dell'insediamento di papa Leone XIV. Una Roma blindata ha accolto le 156 delegazioni arrivate da ogni parte del mondo, con oltre 200mila fedeli che hanno riempito lo spazio interno al colonnato del Bernini. Tra le personalità di spicco, il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Ursula von Der Leyen e, per la Russia, la ministra della cultura Olga Liubimova, già a Roma per i funerali di Francesco. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un mondo di tensioni ed incertezze, un nuovo pontificato per una speranza di pace.

